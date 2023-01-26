В Запорожье поднимается густой дым: в городе слышали взрывы, работает ПВО

Россияне продолжают наносить массированный ракетный удар по Украине 26 января. Известно, что мощный взрыв прогремел в Запорожье. В небо над городом взвился густой дым.

Местные жители сообщили о том, что слышали взрывы. Густой дым свидетельствует о том, что мог быть прилет. Но мы не можем утверждать все 100%. Поэтому стоит ожидать официального заявления властей.

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В Запорожье работает ПВО

Пока информации о ракетном ударе по Запорожье не так уж много. Известно, что в городе работает ПВО. Также в областном центре раздались мощные взрывы. В сеть уже выложили фото, демонстрирующее последствия этого. В небо над городом вздымается густой темный дым. Предполагаем, что это был прилет.



В небо над Запорожьем поднимается дым / Фото its_zp