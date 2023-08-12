Похоронили вместе, как лучших подруг: в Запорожье попрощались с девушками-певицами

В Запорожской области 11 августа простились со Светланой Семейкиной и Кристиной Спицыной, погибшими в результате ракетного удара. Их похоронили вместе, как лучших подруг на местном кладбище в Матвеевке.

Две музыканты погибли 9 августа, когда Россия нанесла циничный ракетного удара по жилому кварталу. От вражеской атаки погибли три человека, еще 9 – получили ранения.

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Девушек похоронили в родной Матвеевке

Светлана и Кристина создали собственную группу и выступали в Запорожье, часто собирали деньги на нужды ВСУ. Перед смертельным ракетным ударом девушки также исполняли песни и собирали средства на улицах.

В родном селе Матвеевка в Запорожской области 11 августа похоронили молодых музыкантов. На церемонию прощания со Светланой и Кристиной пришли родные, друзья и коллеги, которые делили с ними сцену. Их похоронили вместе как лучших подруг, ведь они были вместе почти всю жизнь – еще со школьных лет.

Щемящие кадры церемонии прощания / Фото Общественное

Как вспоминают девушек их близкие

Светлана и Кристина подружились еще в школе. И хотя Кристина была на несколько лет старше, однако это не помешало крепкой дружбе, ведь их объединило совместное хобби – музыка.

Одноклассница Светланы Анна Савченко рассказала, что девушки вместе выступали не только в Запорожье, но и ездили в другие города, чтобы собирать средства на нужды ВСУ.

"Они вели прямые эфиры в Тиктоке, ездили по Запорожью, собирали деньги на ВСУ. Ездили в Днепр, в Киев, тоже там выступали, собирали деньги, пели украинские песни", – вспомнила Анна.

Собственная группа Светлана и Кристина создали после начала полномасштабного вторжения – с тех пор они стали уличными музыкантами. Во время ракетной атаки с девушками также находился парень Кристины. После выступления певицы пошли отдохнуть на детскую площадку, а парень Никита собирал аппаратуру. Знакомые напоминают, что Светлана была ближе к эпицентру взрыва, а Кристина сидела немного позади. 18-летняя Светлана погибла сразу на месте, а 21-летняя Кристина еще боролась за жизнь, но погибла в больнице.

Ее парень Никита рассказал, что сразу после "прилета" позвонил по телефону любимой, но так ничего и не услышал от девушки.

Я начал звонить, они не брали трубку, то есть это, наверное, минута – две после прилета. На пятый – шестой раз она взяла трубку. 6 секунд этот звонок был, но она ничего не смогла сказать,

– рассказал парень.

Светлана в прошлом году только начала учиться в университете. Она поступила в ЗНУ на факультет иностранной филологии – изучала английский. Светлана также пыталась писать песни на английском языке.

Коллега погибших девушек сравнила пение Кристины с ангельским. Она призналась, что когда впервые услышала, как поет Кристина – сразу пошли муравьи.

"Я тогда впервые услышала, как она пела. Пошли муравьи по коже, вот она буквально сказала две нотки своим голосом и ты сразу почувствовал: "Боже, да это же ангел поет", - рассказала коллега музыкантов.