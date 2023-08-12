Дві музикантки загинули 9 серпня, коли Росія завдала цинічного ракетного удару по житловому кварталу. Від ворожої атаки загинуло три особи, ще 9 – отримали поранення.

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Дівчат поховали у рідній Матвіївці

Світлана та Крістіна створили власну групу та виступали у Запоріжжі, вони часто збирали гроші на потреби ЗСУ. Напередодні смертельного ракетного удару дівчата також виконували пісні й збирали кошти на вулицях.

У рідному селі Матвіївка у Запорізькій області 11 серпня поховали молодих музиканток. На церемонію прощання зі Світланою та Крістіною прийшли рідні, друзі, а також колеги, які ділили з ними сцену. Їх поховали разом, як найкращих подруг, адже вони були разом майже усе життя – ще зі шкільних років.

Щемливі кадри церемонії прощання / Фото Суспільне

Як пригадують дівчат їхні близькі

Світлана та Крістіна подружилися ще у школі. І хоча Крістіна була на кілька років старшою, проте це не стало на заваді міцної дружби, адже їх об'єднало спільне хобі – музика.

Однокласниця Світлани Анна Савченко розповіла, що дівчата разом виступали не лише у Запоріжжі, а і їздили в інші міста, щоб збирати кошти на потреби ЗСУ.

"Вони вели прямі ефіри в Тіктоці, їздили по Запоріжжю, збирали гроші на ЗСУ. Їздили в Дніпро, в Київ, теж там виступали, збирали гроші, співали українські пісні", – пригадала Анна.

Власний гурт Світлана та Крістіна створили після початку повномасштабного вторгнення – відтоді вони й стали вуличними музикантами. Під час ракетної атаки з дівчатами також був хлопець Крістіни. Після виступу співачки пішли відпочити на дитячий майданчик, а хлопець Нікіта – збирав апаратуру. Знайомі пригадують, що Світлана була ближче до епіцентру вибуху, а Крістіна сиділа трохи позаду. 18-річна Світлана загинула відразу на місці, а 21-річна Крістіна ще боролася за життя, але загинула у лікарні.

Її хлопець Нікіта розповів, що відразу після "прильоту" зателефонував коханій, але так нічого й не почув від дівчини.

Я почав дзвонити, вони не брали трубку, тобто, це напевно, хвилина – дві після прильоту. На п'ятий – шостий раз вона взяла трубку. 6 секунд цей дзвінок був, але вона нічого не змогла сказати,

– розповів хлопець.

Світлана минулого року лише почала навчатися в університеті. Вона вступила до ЗНУ на факультет іноземної філології – вивчала англійську мову. Світлана також намагалася писати пісні англійською мовою.

Колега загиблих дівчат порівняла спів Крістіни з янгольським. Вона зізналася, що коли вперше почула, як співає Крістіна – відразу пішли мурахи.

"Я тоді вперше почула, як вона співала. Пішли мурахи по шкірі, ось вона буквально сказала дві нотки своїм голосом і ти одразу відчув: “Боже, та це ж наче янгол співає", – розповіла колега музиканток.