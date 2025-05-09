Символ героев сопротивления: в Запорожье появился новый патриотический мурал

В Запорожье напротив Дворца культуры "Хортицкий" появился новый патриотический мурал. Он символизирует героев сопротивления, которые на временно оккупированных территориях продолжают напоминать врагам, что они на чужой земле.

Об этом сообщает 24 Канал.

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В Запорожье появился новый патриотический мурал

В Запорожье напротив Дворца культуры "Хортицкий" художник Михаил Скоп, известный в сети под псевдо @neivanmade создал патриотический мурал из серии "Стенописи Сопротивления". Визуальная композиция содержит изображение тени в маске с ножом, которая наносит удар красному двуглавому петуху.

Как отметил автор, эта стенопись является символом невидимого, но мощного фронта – героев сопротивления на оккупированных территориях. Фигура в маске с ножом является воплощением "тени", которая действует в тылу врага. Двуглавый красный петух – это пренебрежительное переосмысление российского герба. По словам автора мурала, петух символизирует жалкость и фарс имперских амбиций России, которые должны быть уничтожены.

Мурал в Запорожье – больше в галерее

Автор мурала Михаил Скоп добавил, что стенописи – это маркировка территории, которое свидетельствует, что это – наша земля, и это символ борьбы и поддержка тех, кто делает реальную работу в борьбе против оккупантов.

Руководитель Хортицкой районной администрации Сергей Ильченко заметил, что создание патриотических стенописей свидетельствует, что украинцы – непокоренные, и что непременно будет победа добра над злом.

Ильченко рассказал о новом мурале в Запорожье: смотрите видео

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