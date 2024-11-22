В Запорожье прогремел взрыв, туда летел КАБ
Россияне атакуют Украину управляемыми авиационными бомбами поздно вечером 22 ноября. Вследствие этого в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Громко также было и в области.
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Что известно о взрывах в Запорожье
Воздушная тревога на территории Запорожской области была объявлена ориентировочно в 20:57. Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожскую область. Впоследствии сообщили о двигавшемся в направлении города КАБ.
Уже в 22:01 появилась информация о взрывах, которые могли слышать горожане.
В Запорожье был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного. В городе и области объявлена воздушная тревога,
– говорится в сообщении.
Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил также о взрывах, которые слышали и за пределами района: "Взрывы в Запорожской области". Пока информация о возможных последствиях российского удара обнародована не была.
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