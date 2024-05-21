В Запорожье прогремел взрыв: Воздушные силы предупреждали об угрозе с авиации

Оккупанты атаковали Запорожье. В городе в некоторых районах был слышен звук взрыва.

В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе ракетных обстрелов.

Смотрите также Идет наибольшее количество боев: в Генштабе назвали приоритетное направление наступления России

В Запорожье были взрывы

В 16.38 стало известно об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Воздушные силы заявили об опасности применения противником авиационных средств поражения. Через несколько минут тревогу объявили на Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине, Херсонщине, Николаевщине.

В 17:03 в Запорожье были слышны взрывы.

Напомним, что сегодня днем ​​оккупанты уже атаковали Сумщину. Они нанесли удар по производственной инфраструктуре Конотопа. В городе слышали взрывы около 14:15. В регионе объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой вражеских авиаударов.

Отметим, что ночью традиционно россияне запускали по Украине дроны. Силы ПВО уничтожали враждебные цели в нескольких регионах Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях. В общей сложности были сбиты 28 беспилотников из 29, запущенных оккупантами. В Воздушных силах уточнили, что противник атаковал по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск – Россия, мыс Чауда – Крым. Известно, что в Криворожском районе из-за падения обломков "Шахеда" повреждены хозяйственные здания.

Удар по базе отдыха в Харьковской области: что известно