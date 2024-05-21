В Запорожье прогремел взрыв: Воздушные силы предупреждали об угрозе с авиации
Оккупанты атаковали Запорожье. В городе в некоторых районах был слышен звук взрыва.
В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе ракетных обстрелов.
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В Запорожье были взрывы
В 16.38 стало известно об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Воздушные силы заявили об опасности применения противником авиационных средств поражения. Через несколько минут тревогу объявили на Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине, Херсонщине, Николаевщине.
В 17:03 в Запорожье были слышны взрывы.
Напомним, что сегодня днем оккупанты уже атаковали Сумщину. Они нанесли удар по производственной инфраструктуре Конотопа. В городе слышали взрывы около 14:15. В регионе объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой вражеских авиаударов.
Отметим, что ночью традиционно россияне запускали по Украине дроны. Силы ПВО уничтожали враждебные цели в нескольких регионах Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях. В общей сложности были сбиты 28 беспилотников из 29, запущенных оккупантами. В Воздушных силах уточнили, что противник атаковал по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск – Россия, мыс Чауда – Крым. Известно, что в Криворожском районе из-за падения обломков "Шахеда" повреждены хозяйственные здания.
Удар по базе отдыха в Харьковской области: что известно
- 19 мая оккупанты ударили двумя "Искандерами" по базе отдыха в Черкасской Лозовой.
- Враг убил 7 человек. 28 получили ранения. Среди погибших – женщина, которая была 7-ом месяце беременности.
- Атаку россияне совершили утром. Первый прилет произошел около 11:00. Уже через 10 минут, когда на место инцидента прибыли спасательные службы, враг ударил второй ракетой по тому же месту. Противник снова прибег к тактике "двойного удара", призванной повлечь как можно больше жертв.