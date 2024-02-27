В Запорожье прогремел взрыв: враг мог ударить баллистикой
27 февраля 2024, 09:11Читати новину українською
В Запорожье прогремел мощный взрыв во время воздушной тревоги. Враг мог атаковать баллистическим вооружением.
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о взрыве в 09:09. Тревогу в области объявили за несколько минут до этого – в 09:05.
Смотрите также Уничтожено 11 беспилотников и 2 ракеты: Воздушные силы рассказали об атаке врагов
Оккупанты атаковали Запорожье
На Юге и Востоке утром объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили, что причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения из Крыма. Впоследствии Иван Федоров сообщил, что угроза баллистики есть и для Запорожской области.
Около 09:09 прогремел взрыв в Запорожье.