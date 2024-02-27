В Запорожье прогремел взрыв: враг мог ударить баллистикой

В Запорожье прогремел мощный взрыв во время воздушной тревоги. Враг мог атаковать баллистическим вооружением.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о взрыве в 09:09. Тревогу в области объявили за несколько минут до этого – в 09:05.

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Оккупанты атаковали Запорожье

На Юге и Востоке утром объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили, что причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения из Крыма. Впоследствии Иван Федоров сообщил, что угроза баллистики есть и для Запорожской области.

Около 09:09 прогремел взрыв в Запорожье.