В Запорожье прогремел взрыв
ВС предупреждали об угрозе баллистического удара. Что известно о последствиях обстрела Запорожья вечером 10 мая – расскажет 24 Канал.
Россияне активно обстреливают украинские города. Где сейчас тревога – 24 Канал собрал в одном материале, который мы постоянно обновляем актуальной информацией.
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Что известно о взрыве в Запорожье
О том, что в городе слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного в 17:30. Некоторые мониторинговые группы написали о повторных пусках и соответственно взрывах в Запорожье в 17:36.
Воздушные силы сообщили об опасности.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!
– написали там.
Тревога в Украине вечером 10 мая
Она быстро начала распространяться по разным областям и сейчас охватила пол-Украины.
На 17:32 карта тревог выглядит следующим образом:
С момента объявления тревоги в Запорожье до обстрела прошло всего несколько минут. Мониторинговые паблики сообщали о ракетах на Днепр и Кропивницкий. Ракету в направлении Днепра сбили – это подтвердили Воздушные силы.
Пока нет деталей относительно последствий взрыва, но 24 Канал будет следить за ситуацией. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога!