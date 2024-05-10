В Запорожье прогремел взрыв

ВС предупреждали об угрозе баллистического удара. Что известно о последствиях обстрела Запорожья вечером 10 мая – расскажет 24 Канал.

Россияне активно обстреливают украинские города. Где сейчас тревога – 24 Канал собрал в одном материале, который мы постоянно обновляем актуальной информацией.

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Что известно о взрыве в Запорожье

О том, что в городе слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного в 17:30. Некоторые мониторинговые группы написали о повторных пусках и соответственно взрывах в Запорожье в 17:36.

Воздушные силы сообщили об опасности.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!

– написали там.

Тревога в Украине вечером 10 мая

Она быстро начала распространяться по разным областям и сейчас охватила пол-Украины.

На 17:32 карта тревог выглядит следующим образом:

С момента объявления тревоги в Запорожье до обстрела прошло всего несколько минут. Мониторинговые паблики сообщали о ракетах на Днепр и Кропивницкий. Ракету в направлении Днепра сбили – это подтвердили Воздушные силы.

Пока нет деталей относительно последствий взрыва, но 24 Канал будет следить за ситуацией. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога!