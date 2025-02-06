В Запорожье раздался взрыв: Россия нанесла авиаудар

Утром 6 февраля в Запорожье прогремел сильный взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом управляемых авиабомб.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также В Харькове прогремели взрывы: враг ударил по крупнейшему рынку города и другим локациям

Россия атаковала Запорожье

На рассвете, в 06:44, в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала активность вражеской авиации на юго-востоке. Из-за этого появилась угроза применения врагом авиационных средств поражения.

В 06:59 Воздушные силы предупредили о пуске УАБ в направлении Запорожья. Через несколько минут в городе слышали громкий звук взрыва.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

В 07:20 в Запорожье прозвучал отбой воздушной тревоги. Иван Федоров подтвердил факт авиаудара. Сейчас экстренные службы направлены на обследование места атаки.

Жители одного из районов города слышали взрыв. Предварительно информации о пострадавших не поступало,

– сообщил Федоров.

Вместе с тем, начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о последствиях обстрелов за минувшие сутки. Так, в течение 5 февраля оккупанты нанесли 473 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

В общем, Россия нанесла 2 авиационных удара по Гуляйполю и Белогорью, применила 276 БПЛА различной модификации для атак на населенные пункты, а также обстреливала прифронтовые территории с РСЗО и артиллерии. Чудом никто из мирных жителей не пострадал, однако поступило 15 сообщений о повреждении жилых помещений.