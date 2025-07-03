В Запорожье прогремели взрывы: работает ПВО

Ночью 3 июля в Запорожье прогремели взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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В Запорожье работают силы ПВО

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена ​​в 02:04. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что на регион двигаются вражеские "Шахеды". Это подтвердил и Иван Федоров.

Уже в 02:19 начальник ОВА сообщил о работе сил ПВО в регионе.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал он.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ также предупредили о вражеских БпЛА, летящих курсом в Запорожье с южного направления.

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Напомним, вечером 2 июля взрывы раздавались также в Киевской области. Из-за атаки БпЛА жителей области призвали оставаться в укрытиях, не игнорировать сигналы тревоги и не снимать и не публиковать фото или видео работы ПВО.