В Запорожье прогремели взрывы: работает ПВО
- Ночью 3 июля в Запорожье раздались взрывы; из-за угрозы вражеских БпЛА в области была объявлена воздушная тревога.
- Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что работают силы ПВО, жителей призывают оставаться в безопасных местах.
Ночью 3 июля в Запорожье прогремели взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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В Запорожье работают силы ПВО
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 02:04. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что на регион двигаются вражеские "Шахеды". Это подтвердил и Иван Федоров.
Уже в 02:19 начальник ОВА сообщил о работе сил ПВО в регионе.
До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– написал он.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ также предупредили о вражеских БпЛА, летящих курсом в Запорожье с южного направления.
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Напомним, вечером 2 июля взрывы раздавались также в Киевской области. Из-за атаки БпЛА жителей области призвали оставаться в укрытиях, не игнорировать сигналы тревоги и не снимать и не публиковать фото или видео работы ПВО.