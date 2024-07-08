Россияне ударили по гражданскому предприятию в окрестностях Запорожья

Вечером в Запорожье произошла серия взрывов. Перед этим в городе была объявлена ​​воздушная тревога.

В 21:09 в Киеве и ряде областей раздалась сирена. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических ударов.

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Взрывы в Запорожье

Мониторинговые каналы отметили, что противник осуществил пуски баллистики с временно оккупированного Крыма. Уже через считанные минуты появилась информация о взрывах в Запорожье.

Взрывы в Запорожье,

– сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в 21:12.

В 21:37 дали отбой.

Позже Федоров рассказал, что россияне попали по гражданскому предприятию в Вольнянске.

"Загорелся пожар, есть повреждения. Предварительно, люди не пострадали", – рассказал чиновник.

Напомним, что сегодня утром Россия массированно атаковала Украину. Под ударом оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Каменское, Донецкая область. Враг запустил по украинским городам 38 ракет разных типов, в частности "Кинжал", "Искандеры-М", "Циркон", "Калибры" и т.д.

В Кривом Роге был удар по частному предприятию. Погибли 10 человек. В Днепре жертвой атаки стал местный житель. В результате удара по Киеву погибли более 20 человек. Число жертв может расти, поскольку продолжается разбор завалов на местах попадания. По состоянию на 21:32 речь идет о 27 погибших, среди которых – 3 детей.

Попадания в столице произошли в 7 районах города – в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.