О 21:09 у Києві та низки областей залунала сирена. Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ударів.

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Вибухи у Запоріжжі

Моніторингові канали тим часом зазначили, що противник здійснив пуски балістики з тимчасово окупованого Криму. Вже за лічені хвилини з'явилася інформація про вибухи у Запоріжжі.

Вибухи у Запоріжжі,

– повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров о 21:12.

О 21:37 дали відбій.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія масовано атакувала Україну. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Донецька область. Ворог запустив по українських містах 38 ракет різних типів, зокрема "Кинджал", "Іскандери-М", "Циркон", "Калібри" тощо.

У Кривому Розі був удар по приватному підприємству. Загинуло 10 людей. У Дніпрі жертвою атаки став місцевий мешканець. Внаслідок удару по Києву загинуло понад 20 людей. Кількість жертв може зростати, оскільки ще триває розбір завалів на місцях влучання. Станом на 21:32 йдеться про 27 загиблих, серед яких – 3 дітей.

Влучання у столиці відбулися у 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.