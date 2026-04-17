В Запорожье прогремели взрывы: в городе работает ПВО

Вечером 17 апреля в Запорожье прогремели взрывы. Город находится под вражеской атакой.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно об атаке на Запорожье?

Российские оккупанты продолжают террор Запорожья. Известно, что вечером 17 апреля в городе были слышны звуки взрывов.

По информации начальника Запорожской ОВА Федорова, работают силы противовоздушной обороны, уничтожающие враждебные цели. Местные телеграмм-каналы сообщают, что над городом летают вражеские дроны. Под вражеской атакой находятся сразу несколько районов Запорожья.

Воздушная тревога в городе продолжается. Пока деталей о возможных последствиях российского удара нет.

В 23:32 в городе произошел повторный взрыв. Угроза атаки остается актуальной для отбоя.

Напомним, что оккупанты 16 апреля атаковали Запорожье тремя управляемыми авиационными бомбами, разрушив молитвенный дом и повредив магазин и жилые здания. В результате атаки погиб 49-летний мужчина, ранены десять человек, среди которых женщины, мужчины и 16-летний парень.

Важно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Россия уменьшила количество ракетных обстрелов, сосредоточившись на использовании дронов для атак на гражданские объекты в Украине. Враг постоянно производит вооружение, но точность дронов оккупантам не столь важна, ведь акцент делается на массированных ударах по гражданским городам.

