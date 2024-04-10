В Запорожье прогремели взрывы: в области объявляли тревогу

В Запорожье поздно ночью 10 апреля прогремели взрывы. До этого по всей области объявляли воздушную тревогу.

24 Канал призывает жителей Запорожья находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Запорожье слышали взрывы

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 01 час 23 минуты. В то же время Воздушные силы в своем телеграм-канале не называли причину, почему в Запорожье объявляли тревогу, однако, вероятно, причина была в использовании врагом скоростных целей или управляемых авиационных бомб.

Уже в 01 час 31 минуту корреспонденты Суспильного сообщили, что в Запорожье были слышны громкие звуки.

В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва,

– сообщают журналисты.

Отбой воздушной тревоги по всей Запорожской области произошел в 01 час 36 минуте. Сейчас местные власти не сообщали о причинах и последствиях взрывов в Запорожье.

Враг атаковал Запорожье 9 апреля

В Запорожье утром 9 апреля утром прогремел громкий взрыв. Перед этим по всей Запорожской области предупредили об угрозе баллистического удара со стороны России.

В 08 часов 30 минут в половине областей Украины объявили воздушную тревогу. Через 12 минут в самом Запорожье прогремел взрыв. В 09 часов 05 минут Воздушные силы объявили об отбое угрозы.

В этот же день взрывы слышали и в Одессе и области около 19 часов 52 минуты. Местные паблики писали, что было заметно большое облако, поэтому, вероятно, есть прилет. В 20 часов 47 минут снова военные сообщили, что на Одесскую область летит ракета.

В конце концов в Силах обороны Юга Украины рассказали, что вечером силы противовоздушной обороны уничтожили 2 ракеты над морем. Однако, к сожалению, есть попадание по открытой территории инфраструктурного объекта. Повреждены административные и технические помещения. Люди в результате вражеских действий, по предварительным данным, не пострадали.