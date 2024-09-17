В Запорожье прогремела серия взрывов, оккупанты забрасывают город и область УАБами

Поздним вечером 17 сентября россияне активно запускают УАБы на Запорожье, в городе прогремело очень много взрывов. О последствиях обстрелов пока не сообщают, мониторы предположили, что УАБ модифицирован. 24 Канал собрал, что сейчас известно о взрывах в Запорожье.

Кроме атаки УАБами, враг использует и "Шахеды". 24 Канал собирает данные об их движении в хронологическом порядке. О взрывах в Запорожье и Запорожской области читайте ниже в материале 24 Канала.

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Что известно о взрывах в Запорожье вечером 17 сентября

О взрывах в городе сообщили корреспонденты Суспильного в 21:26. Впоследствии это подтвердил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области,

– написал он.

За несколько минут до этого глава ОВА сообщил, что существует угроза применения управляемых авиационных бомб (УАБов) по Запорожской области.

Следующие взрывы прозвучали в 21:33 и в 21:43. К сожалению, в 21:53 Иван Федоров написал о новой серии взрывов. В 22:16 также появилось его сообщение о взрывах.

Мониторинговые телеграм-каналы насчитали около 10 взрывов в Запорожской области вечером 17 сентября.

Что пишут об ударах по Запорожью Воздушные силы и мониторы

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на южном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Параллельно с Запорожьем враг забрасывает УАБами Донецкую и Сумскую области.

Внимание! Продолжается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и Запорожской области, с применением авиационных средств поражения! Во время тревоги находитесь в укрытиях,

– отметили в ВС в 21:41.

Мониторинговые сообщества призвали, чтобы жители области не покидали укрытий, и акцентировали, что некоторые УАБы летят относительно близко к городу. Под обстрелом преимущественно Запорожский район.

Некоторые телеграм-каналы предположили, что это были модифицированные УАБы. Однако эта информация не официальная и предварительная.

Где сейчас тревога

Эта карта интерактивная и обновляется в реальном времени.

24 Канал напоминает: будьте в безопасных местах, если в вашем регионе тревога! А актуальную информацию о вражеских обстрелах можно узнать из нашего телеграм-канала.