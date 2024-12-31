В Запорожье прогремела серия взрывов

Россия даже несмотря на праздники атакует Украину с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Под ударом, к сожалению, оказалось Запорожье.

Там накануне Нового года слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Воздушная тревога на территории Запорожской области была объявлена ​​ориентировочно в 22:06 из-за угрозы ударных БпЛА. Воздушные силы сообщали о движении дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении города с юго-востока.

Незадолго после этого защитники неба посоветовали горожанам уходить к укрытию. Уже в 22:13 появилась первая информация о взрывах, слышных в городе.

В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении журналистов.

Уже в 22:21 и 22:35 в городе снова услышали взрывы, таким образом, по предварительной информации, было громко по меньшей мере втрое. Также взрыв подтвердил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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"Запорожцы! Звуки взрывов, которые вы слышали – работа противовоздушной обороны. россияне атакуют город "Шахедами". Не пренебрегайте правилами безопасности", – добавил позже Федоров.