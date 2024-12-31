Там напередодні Нового року чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 22:06 через загрозу ударних БпЛА. Повітряні сили повідомляли про рух дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку міста з південного сходу.

Незадовго після цього оборонці неба порадили містянам прямувати до укриття. Вже о 22:13 з'явилася перша інформація про вибухи, які було чутно у місті.

У деяких районах Запоріжжя було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні журналістів.

Вже о 22:21 та 22:35 у місті знову почули вибухи, таким чином, за попередньою інформацією, гучно було щонайменше втричі. Також вибухи підтвердив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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"Запоріжці! Звуки вибухів, які ви чули – робота протиповітряної оборони. росіяни атакують місто "Шахедами". Не нехтуйте правилами безпеки", – додав пізніше Федоров.