В Запорожье прогремели взрывы

Вечером 31 мая Россия в очередной раз атакует Украину ударными беспилотниками. На этот раз под ударом оказалось Запорожье.

Там по вражеским целям работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно об атаке на Запорожье

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 21:09. Уже в 22:08 в Воздушных силах предупредили, что в направлении Запорожья с востока движется вражеский беспилотник.

В 22:12 Федоров сообщил о работе украинской ПВО по российским дронам и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя угрозы.

Заметим, что в ночь на 31 мая российские войска в очередной раз атаковали Украину. Они запустили по украинским городам и селам более 100 дронов и пять ракет. Противовоздушной обороне удалось сбить 69 "Шахедов" и 3 ракеты.

В Воздушных силах сообщили, что 42 цели были сбиты огневыми средствами поражения тогда как 30 – локально потеряны.