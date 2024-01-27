Угроза баллистического удара прошла: в Киеве и ряде областей– отбои воздушной тревоги

Россия снова запускала дроны и ракеты против Украины. Сообщается, что уже прогремели взрывы.

Россия вечером 27 января снова запустила ударные дроны по территории Украины. Все, что известно о тревоге и взрывах этой ночи– в тексте 24 канала.

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