В Запорожье раздались взрывы: враг снова попал баллистикой

Утром 8 сентября на Запорожье объявили воздушную тревогу. Во время этого в городе прогремели мощные взрывы.

Есть ли попадания и пострадавшие – сейчас выясняется, информирует 24 Канал. Напомним, что российские военные 7 сентября в очередной раз атаковали Запорожье и применили баллистическое вооружение.

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Взрывы в Запорожье

Как сообщают очевидцы и журналисты, в Запорожье были слышны звуки взрывов. Позже в городе раздался повторный взрыв.

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В ОВА сообщили, что утром враг попал несколькими ракетами (предварительно – баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра. На месте работают все подходящие службы. Есть информация о минимум одном пострадавшем человеке. Все остальные подробности – позже.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев добавил, что зафиксировано, что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна. Подсчет повреждений продолжается. Известно об одном пострадавшем человеке.

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