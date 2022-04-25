В Запорожье россияне обстреливали те места, где на днях анонсировали освящение пасок

Несмотря на то, что христиане восточного обряда 24 апреля праздновали Пасху, российские военные продолжили обстрел украинских городов. Оккупанты цинично вели огонь по тем местам, где анонсировали освящение пасок.

Атака россиян началась сразу с началом церковной службы

О коварных обстрелах российским военным сообщили в Запорожской ОВА. Оккупанты 24 апреля около 10 утра начали обстреливать город Васильевцы в Запорожской области.

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По словам местных жителей, российские ракеты прилетали в те места, где на днях анонсировали освящение пасок. Атака россиян началась сразу с началом церковной службы.

При этом россияне распространяют лживую информацию о том, что это якобы украинские воины стреляют по мирному населению,

– отметили в Запорожской ОВА.

Оккупанты обстреливают позиции ВСУ

Сообщается, что российские оккупанты пытаются сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя. Враг наращивает системы управления и противовоздушной обороны.

Кроме того, российские военные обстреливают позиции украинских защитников из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Также оккупанты наносят авиационные удары. Несмотря на это благодаря украинским военным противник терпит потери.

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