Ударили ракетами С-300: в Запорожье россияне повредили газопровод

В Запорожье россияне атаковали ракетами С-300. Враги повредили газопровод, один из промышленных объектов.

Атаковали Запорожье оккупанты во второй половине дня 11 марта. Предварительно областные власти сообщали о возгорании.

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Какая ситуация в результате атаки на Запорожье

По данным следствия, 11 марта 2023 года ориентировочно в 15:20 военнослужащие вооруженных сил России вновь произвели целевое поражение инфраструктуры Запорожья,

– рассказали в прокуратуре.

По данным Офиса генерального прокурора, из-за обстрела:

разрушены территория и помещение одного из промышленных объектов;

поврежден газопровод.

Из-за преступных действий врага Офис генпрокурора начал досудебное расследование уголовного дела по факту нарушения законов и обычаев войны. Дело расследуют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что предварительно Россия ударила двумя ракетами зенитного ракетного комплекса С-300.

Атака по Запорожью 11 марта: коротко