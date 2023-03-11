Ударили ракетами С-300: в Запорожье россияне повредили газопровод
Источник:Офис генпрокурора
В Запорожье россияне атаковали ракетами С-300. Враги повредили газопровод, один из промышленных объектов.
Атаковали Запорожье оккупанты во второй половине дня 11 марта. Предварительно областные власти сообщали о возгорании.
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Какая ситуация в результате атаки на Запорожье
По данным следствия, 11 марта 2023 года ориентировочно в 15:20 военнослужащие вооруженных сил России вновь произвели целевое поражение инфраструктуры Запорожья,
– рассказали в прокуратуре.
По данным Офиса генерального прокурора, из-за обстрела:
- разрушены территория и помещение одного из промышленных объектов;
- поврежден газопровод.
Из-за преступных действий врага Офис генпрокурора начал досудебное расследование уголовного дела по факту нарушения законов и обычаев войны. Дело расследуют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
В Офисе генпрокурора также сообщили, что предварительно Россия ударила двумя ракетами зенитного ракетного комплекса С-300.
Атака по Запорожью 11 марта: коротко
- Ориентировочно в 15:23 11 марта журналисты сообщили о двух взрывах в Запорожье. Только ориентировочно в 15:24 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Ориентировочно в 16:06 прозвучал отбой.
- В Запорожской областной военной администрации рассказали, что Россия продолжала целиться по критической инфраструктуре Запорожской области.
- Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что из-за ракетных обстрелов в одном из районов города произошло возгорание. На месте работали соответствующие службы. Дополнительную информацию власти еще не сообщили.