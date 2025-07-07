В Запорожье СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили подрыв воинов "Азова"

СБУ удалось предотвратить теракт в Запорожье. Агенты ФСБ готовили подрыв воинов "Азова".

Задержанные уже имели не одну судимость. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ задержали агентов ФСБ в Запорожье

По результатам спецоперации СБУ в Запорожье задержаны 2-х российских агентов, которые готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Они должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебное авто военных.

Двое агентов, выполнявших заказ ФСБ уже неоднократно отбывали наказание за разбой и наркоторговлю.

СБУ задержали агентов ФСБ, готовивших подрыв "Азовцев"

Россия связалась с ними через жену одного из мужчин, которая проживает во временно оккупированном Бердянске и работает на оккупантов.

По инструкции российской спецслужбы агенты собственноручно изготовили СВП, а затем отследили авто "Азовцев".

На месте теракта они должны были установить камеру с онлайн-трансляцией. Россияне должны были отследить таким образом прибытие бойцов "Азова" и дистанционно взорвать СВП.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агентов и задержали их. Во время обысков в домах фигурантов изъято готовый СВП, дополнительные компоненты для изготовления новых взрывчаток, а также телефоны, с которых они контактировали с куратором от ФСБ,

– отметили в СБУ.

Обоим задержанным сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса о государственной измене, совершенную по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения и о незаконном незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, совершенное по сговору лиц.

Злоумышленников взяли под стражу без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию провели сотрудники СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.