В Запорожье слышали взрыв

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Ночью 13 июля появилась информация о взрыве в Запорожье.

Интересно, что взрыв прогремел до сигнала воздушной тревоги. Заметим, что в Воздушных силах сообщали об опасности.

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Что известно о взрыве в Запорожье

В 23:40 в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Там отметили, что присутствует угроза применения авиационных средств поражения.

В ту же минуту корреспонденты Общественного сообщили, что в Запорожье прогремел взрыв.

В Запорожье в некоторых районах города был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Там также добавили, что через несколько секунд после сообщения о взрыве в городе, была объявлена воздушная тревога в Запорожской области.

Впрочем, пока официальных комментариев относительно причины взрывов не поступало.

призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

К слову, днем 13 июля россияне атаковали Одессу. По предварительной информации, враг ударил "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.