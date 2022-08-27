В Запорожье слышали взрывы: сработало ПВО

Во время воздушной тревоги днем 27 августа в Запорожье произошли взрывы. Это результат успешной работы украинского ПВО.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Сообщения о взрывах начали появляться около 13:28, а спустя почти 20 минут была объявлена ​​воздушная тревога.

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Успешная работа ПВО в Запорожье

Александр Старух подтвердил звуки взрывов в Запорожской области. Однако глава ОВА не уточнил, какие именно цели поразили силы противовоздушной обороны.

Звук взрыва, который сегодня слышали запорожцы, – это результат работы наших противовоздушных сил,

– сообщил Старух.

По состоянию на 14.03 в Запорожской области объявлен отбой воздушной тревоги.

Запорожье под огнем врага

В последние дни россияне чуть ли не ежедневно атакуют Запорожье. Ночью 24 августа – в День Независимости Украины, воздушная тревога в области продолжалась более 4 часов, что стало самым длинным сигналом тревоги в этот день среди всех областей. россия дважды тогда нанесла ракетные удары по Шевченковскому району Запорожья.

Также часто жители Запорожья слышат доносящиеся из области взрывы – россия из артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливает территорию Запорожской области.

Большее напряжение ситуации в регионе придают российские провокации вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре, которую ежедневно обстреливают оккупанты, создавая угрозу ядерной катастрофы. Из-за действий оккупантов 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от украинской энергосети, а уже на следующий день усилиями украинских энергетиков, под давлением оккупантов уже более полугода работающих на станции, два энергоблока удалось подключить к энергосети.

Из-за этих провокаций в Запорожье уже обсуждали план эвакуации мирного населения в случае катастрофы. Кроме того, еще одной проблемой для региона является подготовка к отопительному сезону – Александр Старух накануне призвал граждан готовить дрова и паллеты, а министр реинтеграции Ирина Верещук объявила, что из части Запорожской области могут провести обязательную эвакуацию из-за угрозы срыва отопительного сезона.

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