Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Повідомлення про вибухи почали з'являтися близько 13:28, а через майже 20 хвилин було оголошено повітряну тривогу.

Зверніть увагу росіяни вночі обстріляли центр Харкова та Запоріжжя: подробиці про влучання

Успішна робота ППО на Запоріжжі

Олександр Старух підтвердив звуки вибухів у Запоріжжі. Однак глава ОВА не уточнив, які саме цілі вразили сили протиповітряної оборони.

Звук вибуху, який сьогодні чули запоріжці, це результат роботи наших протиповітряних сил,

– повідомив Старух.

Станом на 14:03 в Запорізькій області оголошено відбій повітряної тривоги.

Запоріжжя під вогнем ворога

Протягом останніх днів росіяни ледь не щодня атакують Запоріжжя. Уночі 24 серпня – на День Незалежності України, повітряна тривога в області тривала понад 4 години, що стало найдовшим сигналом тривоги цього дня серед усіх областей. росія двічі тоді завдала ракетних ударів по Шевченківському районі Запоріжжя.

Також часто мешканці Запоріжжя чують вибухи, які доносяться з області – росія з артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілює територію Запорізької області.

Більшої напруги ситуації в регіоні додають російські провокації довкола Запорізької АЕС в Енергодарі, яку щодня обстрілюють окупанти, створюючи загрозу ядерної катастрофи. Через дії окупантів 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відімкнена від української енергомережі, а вже наступного дня зусиллями українських енергетиків, які під тиском окупантів уже понад пів року працюють на станції, два енергоблоки вдалося підключити до енергомережі.

Через ці провокації у Запоріжжі уже обговорювали план евакуації мирного населення у випадку катастрофи. Крім того, ще однією проблемою для регіону є підготовка до опалювального сезону – Олександр Старух напередодні закликав громадян готувати дрова та палети, а міністерка реінтеграції Ірина Верещук оголосила, що з частини Запорізької області можуть провести обов'язкову евакуацію через загрозу зриву опалювального сезону.

Важливо – росіяни залякують працівників ЗАЕС: дивіться відео