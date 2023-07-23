В Запорожье слышали звук взрыва: тревогу в городе не объявляли

В Запорожье слышали звук взрыва. Следует отметить, что воздушную тревогу в городе на момент инцидента не объявляли.

Что стало причиной взрыва, который слышали горожане, пока неизвестно. До этого в области объявляли тревогу из-за угрозы обстрела управляемыми авиабомбами.

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В Запорожье слышали взрывы

Местные жители сообщают, что взрыв в Запорожье прогремел около 12:08. Пока неизвестно, что именно произошло в городе.

Отметим, что Запорожская область постоянно подвергается враждебным обстрелам. В ночь на 23 июля враг коварно открыл огонь по региону с ЗРК С-300. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Информация о разрушении инфраструктуры также не поступала.

Запорожье ежедневно страдает от обстрелов

В Запорожской ОВА подчеркнули, что только за прошедшие сутки враг нанес 69 ударов по 20 мирным населенным пунктам области. Теперь удалось зафиксировать повреждение 12 гражданских объектов: жилье и имущество граждан.

Глава ОВА Юрий Малашко сообщил, что 61 артиллерийским ударом российские войска попали по домам и коммуникациям Гуляйполя, Новодаровки, Орехова, Преображенки, Левадного, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового.

Кроме того, населенные пункты Темировка, Новодаровка и Беленькое пострадали от обстрелов с РСЗО, а Гуляйпольское – от авиации врага.