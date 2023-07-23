Що стало причиною вибуху, який чули містяни, наразі невідомо. До цього в області оголошували тривогу через загрозу обстрілу керованими авіабомбами.

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У Запоріжжі чули вибухи

Місцеві жителі повідомляють, що вибух у Запоріжжі пролунав близько о 12:08. Наразі невідомо, що саме сталося у місті.

Зазначимо, що Запорізька область постійно потерпає від ворожих обстрілів. У ніч на 23 липня ворог підступно відкрив вогонь по регіону із ЗРК С-300. На щастя, минулося без жертв та постраждалих. Інформація про руйнування інфраструктури також не надходила.

Запоріжжя щодня потерпає від обстрілів

В Запорізькій ОВА наголосили, що лише протягом минулої доби ворог завдав 69 ударів по 20 мирних населених пунктах області. Наразі вдалося зафіксувати пошкодження 12 цивільних об'єктів: житло та майно громадян.

Голова ОВА Юрій Малашко повідомив, що 61 артилерійським ударом російські війська поцілили по будинках та комунікаціях Гуляйполя, Новодарівки, Оріхова, Преображенки, Левадного, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового.

Окрім того, населені пункти Темирівка, Новодарівка та Біленьке постраждали від обстрілів з РСЗВ, а Гуляйпільське – від авіації ворога.