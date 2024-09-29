В Запорожье слышны взрывы

Запорожскую область враг атаковал с воздуха ночью 29 сентября. Местные жители услышали взрывы.

Суспільне сообщило об этом в социальных сетях. Перед этим Воздушные силы предупредили об активности авиации вражеской авиации.

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Воздушная атака на Запорожье 29 сентября: что произошло

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 05:17 утром 29 сентября. Сразу Воздушные силы сообщили об активности тактической авиации врага на юго-восточном и восточном направлениях.

Мониторинговые сообщества одновременно уточнили, что вражеские самолеты запускают корректируемые авиационные бомбы (КАБы) в сторону города Запорожье. Через несколько минут местные услышали взрыв.

Затем авиация врага зашла на повторные пуски, и так несколько раз. Сейчас информации о попаданиях или других последствиях атаки нет.

Заметим, что этой ночью враг атаковал и дронами-камикадзе типа "Шахед". В частности, пострадала Одесская область, там слышали громкие взрывы.