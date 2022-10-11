В Запорожье снова прогремели взрывы

В Запорожье в очередной раз за день прогремели взрывы. Заметим, что их услышали местные во время воздушной тревоги, которая продолжается с самого утра.

Информация о взрывах в Запорожье поступила в 10:56. Воздушная тревога в области раздалась в 07:41. Призываем не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.

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По состоянию на 11:00 никакой информации о возможных обстрелах местные власти не предоставили. Известно лишь то, что враг выпустил множество ракет из Каспийского моря. И в данный момент риск атаки сохраняется.