В Запорожье сработали силы ПВО: опасности для жителей нет

Жители Запорожья около 23:40 3 мая услышали звуки, похожие на взрывы. Местные власти заверили, что опасности нет.

Звук был от ПВО, а не от попадания ракет

Ведь это сработали системы Противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Потому жители и услышали такие звуки.

Актуально Раздался взрыв возле Запорожья: камеры сняли вспышку над городом

Представитель Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев подчеркнул, что жителям города пока ничего не угрожает.

Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны,

– отметил Арефьев.

Ситуация в Запорожье: последние новости

3 мая враг открыл огонь из артиллерии по поселку Железнодорожное, что возле Гуляйполя. В результате атаки погибли 2 гражданских, повреждены 12 жилых домов и школа. По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов ведения войны, которое соединено с умышленным убийством.

В Запорожье прибыла эвакуационная колонна с мирными жителями Мариуполя, а также находившимися на заводе "Азовсталь". Кроме родных и волонтеров, спасенных гражданских, встречала и министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

2 мая вражеская армия обстреляла позиции вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Орехов. Стреляли россияне из артиллерии.

В захваченной Терпенновской общине россияне поставили свою оккупационную "власть". Так называемым "председателем" стал бывший воспитатель интерната Юрий Волжанин, а его заместительницей – предательница Наталья Жила. Советником коллаборанта избрали бывшего главу Светлодолинского сельского совета Петра Пульянова, который с первого дня сотрудничает с оккупантами.

Рекомендуем Оккупанты массово шьют формы ВСУ, сопротивление в Бердянске: основное за 70 день войны

К теме смотрите видео о том, как эвакуированные из "Азовстали" прибыли в Запорожье: