В Запорожье сработали силы ПВО: опасности для жителей нет

4 мая 2022 , 07:16
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Источник:

Запорожская ОВА

Жители Запорожья около 23:40 3 мая услышали звуки, похожие на взрывы. Местные власти заверили, что опасности нет.

Звук был от ПВО, а не от попадания ракет

Ведь это сработали системы Противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Потому жители и услышали такие звуки.

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Представитель Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев подчеркнул, что жителям города пока ничего не угрожает.

Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны,
– отметил Арефьев.

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Обратите внимание! Украинская разведка обнародовала список российских оккупантов, совершающих преступления против украинцев на Мариупольском и Запорожском направлениях. В нем оказался 291 гвардиец мотострелкового полка русской армии.
С полным списком можете ознакомиться – по ссылке.
Разведчики заверили, что ни одному оккупанту не удастся избежать ответственности за совершенные преступления.

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Автор: Софія Мінджоса