Россияне ракетами атаковали пригород Запорожья
В Запорожской области прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Очевидцы сообщили о взрывах около 16:10. Впоследствии стало известно, что враг атаковал пригород Запорожья.
В Запорожской ОВА подтвердили взрывы и призвали не покидать укрытий, а также не распространять фото и видео с места событий.
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Враг в очередной раз атакует Запорожский край. Не распространяйте фото-, видеоматериалы работы ПВО или места прилетов до официальных комментариев,
– говорится в сообщении.
Отметим, что в области на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.
Вероятно, звуки взрывов – это работа ПВО. Силы воздушной обороны отражают атаку противника.
Враг атаковал пригород Запорожья
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что все-таки не обошлось без прилетов.
Только что враг атаковал пригород Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется, – говорится в сообщении.
Он призвал не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах.
Россияне атаковали пригород Запорожья / Фото Анатолий Куртев
По состоянию на 16:40 в области объявили отбой воздушной тревоги.