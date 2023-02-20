Россияне ракетами атаковали пригород Запорожья

В Запорожской области прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Очевидцы сообщили о взрывах около 16:10. Впоследствии стало известно, что враг атаковал пригород Запорожья.

В Запорожской ОВА подтвердили взрывы и призвали не покидать укрытий, а также не распространять фото и видео с места событий.

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Враг в очередной раз атакует Запорожский край. Не распространяйте фото-, видеоматериалы работы ПВО или места прилетов до официальных комментариев,

– говорится в сообщении.

Отметим, что в области на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

Вероятно, звуки взрывов – это работа ПВО. Силы воздушной обороны отражают атаку противника.

Враг атаковал пригород Запорожья

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что все-таки не обошлось без прилетов.

Только что враг атаковал пригород Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется, – говорится в сообщении.

Он призвал не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах.



Россияне атаковали пригород Запорожья / Фото Анатолий Куртев

По состоянию на 16:40 в области объявили отбой воздушной тревоги.