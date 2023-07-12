Россия атаковала Запорожье неизвестным объектом: много пострадавших, среди них дети

В Запорожье в одном из районов разразился неизвестный вражеский военный объект. Пострадали шесть человек, трое из них были госпитализированы. Известно, что среди пострадавших есть дети.

Об этом на месте происшествия сообщил первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк. Взрыв произошел в городе около 12:30 во время воздушной тревоги.

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В ГСЧС поступил сигнал о взрыве. Пострадали люди. В настоящее время ведутся следственные действия, изучаются обломки пока неизвестного военного объекта. В настоящее время известно о 6 пострадавших, из них 3 госпитализированы, в том числе маленький ребенок,

– сказал чиновник.

Последствия взрыва вражеского объекта / Фото Укринформа

В каком состоянии пострадавшие

Суспільне пишет, что одна женщина со рваной раной ноги, другие пострадавшие получили осколочные средней и легкой тяжести. Что касается ребенка, то он на обследовании в областной детской больнице.

В мэрии говорят, что есть обращения от граждан о повреждении окон в квартирах поблизости. Городские власти уже выделили строительные материалы, чтобы закрыть выбитые окна.

Ранены пятеро деток

Обновление. По состоянию на 15:30 Суспільне сообщило, что из-за взрыва в Запорожье травмированы пятеро детей в возрасте от 1 до 17 лет. Директор областной детской больницы Борзенко отметил, что их состояние не тяжелое.

Что взорвалось

Что же взорвалось, то пока неизвестно, но на месте есть небольшая воронка и много обломков.

Местное издание "5 редакция" отмечает, что взрыв произошел в парке. А причина – враждебный БПЛА. Потерпевшие получили ранения от обломков вражеского дрона.

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