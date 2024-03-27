В Запорожье взрыв: оккупанты продолжают бить ракетами

В Запорожье раздались звуки взрывов. Жители города слышали громкие звуки днем 27 марта.

О звуках взрывов в Запорожье сообщили корреспонденты Суспильного.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Тревогу в Запорожской области объявили в 16:08. Через час, а именно в 17:08, мониторинговые каналы сообщили о движении ракеты в направлении Запорожья.

Ракета Запорожье/Днепр,

– говорилось в сообщении.

Буквально через две минуты в 17:10 корреспонденты Суспильного сообщили о звуке взрыва, раздавшегося в Запорожье.

Известно, что уже в 17:15 в области объявили об отбое воздушной тревоги. Сейчас подробности о взрыве и его последствиях неизвестны.

В Херсоне тоже громко

В 17:11 начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне. Он рассказал, откуда осуществляют обстрелы российские войска.

В Херсоне раздаются взрывы! Армия России обстреливает прибрежные районы с временно оккупированного левого берега!,

– отметил Роман Мрочко.

Он призвал жителей города не находиться на открытом воздухе и перейти в более безопасные места.

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