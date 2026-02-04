В Запорожской области прогремели взрывы: есть попадание в инфраструктуру, возникло возгорание
- В Запорожской области россияне ударили по инфраструктуре, что повлекло пожар, предварительно без пострадавших.
- Воздушные цели были зафиксированы в направлении Днепровского и Хортицкого районов, детали разрушений уточняются.
Россияне нанесли удар по Запорожской области вечером в среду, 4 февраля. В результате атаки произошло попадание, на месте вспыхнул пожар.
Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Иван Федоров.
Смотрите также Вторую ночь подряд Россия бьет по Харькову кассетными снарядами: какие последствия страшных ударов
Какие последствия российского удара?
Воздушная тревога на территории всех районов Запорожской области объявлена еще с 09:19. Ориентировочно в 20:31 начальник ОВА сообщил о фиксации вражеского беспилотника неустановленного типа в направлении Хортицкого района.
Через 2 минуты Иван Федоров сообщил о взрывах, которые слышали в Запорожской области. Впоследствии воздушные цели зафиксировали в направлении Днепровского и Хортицкого районов. Позже он предоставил информацию о последствиях удара.
Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры. Есть возгорание. Предварительно, без пострадавших,
– написал он.
Дополнительных подробностей относительно масштабов разрушений и повреждений в результате удара не указывают. Очевидно детали выясняют.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Что еще атаковали россияне?
- Незадолго до взрывов в Запорожской области громко было в Кривом Роге Днепропетровской области. По данным местных властей, враг атаковал объект инфраструктуры, на месте атаки работают необходимые службы.
- Ночью 4 февраля массированной атаке подверглась Одесская область. В Одессе есть повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в по меньшей мере трех районах города: – Приморском, Пересыпском и Хаджибейском.
- Также прошлой ночью серию взрывов слышали в Харькове. Кроме ракетного удара было попадание БпЛА в Салтовском районе. Также дрон ударил по объекту инфраструктуры в Киевском районе, без пострадавших.