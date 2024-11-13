В Запорожской области прогремели взрывы

Россия продолжает атаковать Запорожскую область. В ночь на 13 ноября там в очередной раз прогремели взрывы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова. Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе.

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Что известно о взрывах в Запорожской области

Председатель ОВА сообщил о взрывах в Запорожской области в 01:04.

Взрывы в Запорожской области,

– говорится в сообщении.

Заметим, что ранее он сообщал об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области.

Уже в 00:58 в Воздушных силах сообщили, что россияне выпустили КАБ на Запорожье.

Заметим, что пока отсутствует официальная информация о последствиях очередной террористической атаки оккупантов на Запорожскую область.

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К слову, в ночь на 12 ноября оккупанты ударили по жилой застройке Запорожья. Из искореженного дома удалось спасти двух жителей.