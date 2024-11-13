Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова. Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу.

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Що відомо про вибухи в Запорізькій області

Голова ОВА повідомив про вибухи у Запорізькій області об 01:04.

Вибухи у Запорізькій області,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше він повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області.

Вже об 00:58 в Повітряних силах повідомили, що росіяни випустили КАБ на Запоріжжя.

Зауважимо, що наразі відсутня офіційна інформація щодо наслідків чергової терористичної атаки окупантів на Запорізьку область.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

До слова, у ніч на 12 листопада окупанти вдарили по житловій забудові Запоріжжя. З понівеченого будинку вдалося врятувати двох мешканців.