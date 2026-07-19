Еще днем ​​в Запорожье объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов и управляемых авиабомб.

Какие последствия атаки на Запорожье?

В 17:24 Воздушные силы предупредили, что по Запорожье запустили КАБы.

В 17:30 в городе раздались взрывы.

В 17:37 появилось новое сообщение о пуске КАБа в направлении Запорожья.

Враг атакует Запорожье. Нанесен удар по жилому кварталу,

– сообщил глава ОВА Иван Федоров.

В сети пишут, что враг попал КАБом по многоэтажке, в результате чего разрушены несколько этажей.

В 17:42 новые взрывы прогремели в Запорожской области.

По словам Федорова, в результате вражеской атаки значительные разрушения потерпел частный сектор.

Значительно поврежден пятиэтажный дом, зафиксированное попадание рядом с девятиэтажкой. Предварительно известно о трех раненых.

Последствия прилетов в городе: смотрите видео

Частный сектор в Запорожье после ударов России / Фото ОВА

Напомним, что 18 – 19 июля оккупанты дважды атаковали пассажирские поезда в Запорожье. В результате одной из атак, легкое ранение в ногу получила одна из проводниц поезда.

Заметим, что, по данным разведки, россияне получили приказ терроризировать гражданское население Запорожья. Враг применяет различные виды вооружения, что приводит к ужасающим последствиям в городе.