Ще вдень на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів і керованих авіабомб.
Які наслідки атаки на Запоріжжя?
О 17:24 Повітряні сили попередили, що на Запоріжжі летять КАБи.
О 17:30 у місті пролунали вибухи.
В 17:37 з'явилося нове повідомлення про пуск КАБа у напрямку Запоріжжя.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Ворог атакує Запоріжжя. Завдано удар по житловому кварталу,
– повідомив глава ОВА Іван Федоров.
У мережі пишуть, що ворог влучив КАБом по багатоповерхівці, внаслідок чого зруйновано кілька поверхів.
О 17:42 нові вибухи пролунали у Запорізькій області.
За словами Федорова, внаслідок ворожої атаки значних руйнувань зазнав приватний сектор.
Значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою.
Попередньо відомо про трьох поранених.
Наслідки прильотів у місті: дивіться відео
Приватний сектор у Запоріжжі після ударів Росії / Фото ОВА
Нагадаємо, що 18 – 19 липня окупанти двічі атакували пасажирські потяги на Запоріжжі. Внаслідок однієї з атак, легке поранення в ногу дістала одна з провідниць потяга.
Зауважимо, що, за даними розвідки, росіяни отримали наказ тероризувати цивільне населення Запоріжжя. Ворог застосовує різні види озброєння, що призводить до жахливих наслідків у місті.