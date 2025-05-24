В Запорожской области раздавались взрывы: работает ПВО

Вечером 24 мая россияне начали обстрел Запорожской области. Сначала жителей сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА, а позже предупредили, что в регионе работает ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожской области

В 19:51 в Запорожье объявили воздушную тревогу. На область двигались русские БПЛА. Враг запустил группы дронов по Запорожской и Днепропетровской областям. Об опасности также сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Города Днепр и Запорожье! У вас вражеские БПЛА. Находитесь в безопасных местах,

– писали военные.

Около 20:25 в области слышали звуки взрывов. В областной военной администрации отметили, что противовоздушная оборона сбивает враждебные цели.

Традиционно жителей призывали находиться в безопасных местах до отбоя тревоги. Угроза применения вражеского вооружения продолжается.

О возможных последствиях атаки местные власти будут информировать со временем. Люди просят не фиксировать работу ПВО и другую секретную информацию.

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Мониторинговые каналы предупредили, что этой ночью оккупанты могут применить по территории Украины большое количество "Шахедов". Их пуски уже фиксируются по нескольким направлениям. По состоянию на 20.50 воздушная тревога объявлена ​​только в Сумской, Запорожской и части Днепропетровской областей.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска запустили много ударных дронов и 9 ракет. Более 200 БпЛА пролетали только в центральных областях Украины. Почти все они направлялись в Киев.