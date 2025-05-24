Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи в Запорізькій області

О 19:51 на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. На область рухалися російські БпЛА. Ворог запустив групи дронів по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про небезпеку також повідомляли в Повітряних Силах ЗСУ.

Міста Дніпро та Запоріжжя! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях,

– писали військові.

Близько 20:25 в області чули звуки вибухів. В обласній військовій адміністрації зазначили, що протиповітряна оборона збиває ворожі цілі.

Традиційно жителів закликали перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги. Загроза застосування ворожого озброєння триває.

Про можливі наслідки атаки місцева влада інформуватиме згодом. Наразі людей просять не фіксувати роботу ППО та іншу секретну інформацію.

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Моніторингові канали попередили, що цієї ночі окупанти можуть застосувати по території України велику кількість "Шахедів". Їхні пуски вже фіксуються з кількох напрямків. Станом на 20:50 повітряна тривога оголошена лише в Сумській, Запорізькій і частині Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня російські війська запустили багато ударних дронів і 9 ракет. Понад 200 БпЛА пролітали лише в центральних областях України. Майже всі вони прямували на Київ.