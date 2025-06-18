На Запорожье и в Днепре слышны взрывы: "Шахеды" атакуют регионы

В Запорожской области в ночь на 18 июня слышали взрывы, стало известно о работе противовоздушной обороны в регионе. Впоследствии громко было и в Днепре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова и местные телеграм-каналы.

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Что известно о работе ПВО в Запорожской области

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще 17 июня в 23:23. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках, подлетающих к региону.

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА,

– писали военные.

Уже в 00:09 тревогу объявили также в самом Запорожье. Воздушные силы предупреждали о группе БПЛА на севере региона, которая движется курсом на областной центр.

Уже в 00:13 Иван Федоров написал о работе противовоздушной обороны в регионе.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – отметил чиновник.

Через 14 минут глава Запорожской ОВА сообщил о взрывах в Запорожской области. Тревога там еще продолжается. В 00:37 в регионе слышали повторные взрывы.

Иван Федоров далее рассказал, что в Запорожье в результате вражеской атаки произошел пожар на одном из предприятий.

Российские БПЛА атаковали областной центр. Произошло возгорание на территории одного из предприятий. Предварительно, люди не пострадали,

– резюмировал глава Запорожской ОВА.

Когда произошли взрывы в Днепре

Тревога в Днепропетровской области прозвучала в 23:27 17 июня. Воздушные силы писали об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

В 00:11 18 июня военные отметили, что группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Днепр.

О взрывах в самом Днепре стало известно в 00:31. Об этом написали местные телеграмм-каналы.

Сейчас о последствиях обстрела города ничего неизвестно.

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