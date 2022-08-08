"У оккупантов только 2 рычага": в Запорожском облсовете раскрыли планы россии по "референдуму"

Гауляйтер Балицкий объявил, что якобы подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" в Запорожской области и "присоединении" к россии.

Депутат Запорожского облсовета Сергей Лишенко прокомментировал в эфире 24 канала, что в Запорожской области не проходит Крымский сценарий.

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Он пояснил, что в Крыму легитимность предоставляло решение Верховной Рады Автономной Республики Крым, которое было проведено под дулами автоматов.

На сегодняшний день такое решение отсутствует, ведь оно должно быть от Запорожского областного совета. Но, слава Богу, Балицкий и компания не имеют даже минимального необходимого количества голосов. Поэтому таких решений нет и это исключительно "инициатива" снизу,

– рассказал Сергей Лишенко.

"В случае с Мелитополем и другими территориями – туда свозят людей так называемых ЛНР, ДНР для того, чтобы они обеспечили проведение референдума и участвовали в работе комиссии. Местное население не так хорошо отзывается на инициативу, как им (россиянам – 24 канал) хотелось бы", – сообщил Лишенко.

По его словам, коллаборанты тоже есть. Особенно те, кто поддержал оккупантов с самого начала и получил социальные "лифты", ведь были уборщиками, а стали начальниками департаментов. Однако большее количество населения не участвует в мероприятиях от оккупантов.

Рычаги россиян

Сергей Лишенко прокомментировал, что у оккупантов только 2 рычага влияния:

Оружие, то есть сила.

Фальсификация.

"На самом деле неважно, какое количество людей придет на этот референдум, где они будут проводить и как они будут проводить. Это нелегитимная процедура при отсутствии какого-либо контроля. Поэтому они нарисуют протокол, который им потребуется для того, чтобы кричать, что референдум состоялся ", – подытожил депутат Запорожского облсовета.

Смотрите видео о "референдуме", который хотят провести российские оккупанты:

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