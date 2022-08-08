Депутат Запорізької облради Сергій Лишенко прокоментував в ефірі 24 каналу, що у Запорізькій області не відбувається Кримський сценарій.

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Він пояснив, що у Криму легітимності надавало рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, яке було проведено під дулами автоматів.

На сьогодні день таке рішення відсутнє, адже воно мало бути від Запорізької обласної ради. Але, дякуючи Богу, Балицький і компанія не мають навіть мінімальної необхідної кількості голосів. Тому таких рішень немає й це виключно "ініціатива" знизу,

– розповів Сергій Лишенко.

"У випадку з Мелітополем та іншими територіями – туди звозять людей з так званих ЛНР, ДНР для того, щоб вони забезпечили проведення референдуму та брали участь у роботі комісії. Місцеве населення не так добре відкликається на ініціативу, як їм (росіянам – 24 канал) би хотілося", – повідомив Лишенко.

За його словами, колаборанти також є. Особливо ті, хто підтримали окупантів із самого початку й отримали соціальні "ліфти", адже були прибиральницями, а стали начальниками департаментів. Проте більша кількість населення не бере участі в заходах від окупантів.

Важелі росіян

Сергій Лишенко прокоментував, що в окупантів тільки 2 важелі впливу:

Зброя, тобто сила.

Фальсифікація.

"Насправді неважливо, яка кількість людей прийде на цей референдум, де вони будуть проводити і як вони будуть проводити. Це нелегітимна процедура за відсутності будь-якого контролю. Тому вони намалюють протокол, який їм буде потрібний для того, щоб кричати, що референдум відбувся", – підсумував депутат Запорізької облради.

Дивіться відео про "референдум", який хочуть провести російські окупанти:

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