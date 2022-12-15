В Железном Порту "демилитаризировали" гостиницу, которую любили сотрудники ФСБ: видео с места событий
Источник:Сергей Братчук
Во временно оккупированный Железный Порт посетила "бавовна". В результате вспыхнула гостиница, где жили сотрудники ФСБ.
Бавовна посетила гостиницу "Немо". На видео и фото видно, что в доме сорвана крыша, выбиты стекла и окна на всех этажах, нет двери и части лестницы.
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Был отель – нет отеля
Отель расположен в 1,5 километре от набережной Железного Порта. Отмечают, что именно там проживали сотрудники ФСБ.
Временно оккупированный Железный Порт, был отель – нет отеля. Сообщается, что там любили проживать фсбешники,
– говорится в заявлении Братчука.
Как сейчас выглядит отель: смотрите видео
Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что номер в гостинице, где жили оккупанты, до войны стоил около двух тысяч гривен в сутки.
Он утверждает, что там был размещен руководящий состав российских подразделений. "Вчера взрывы прогремели в Скадовске и поселке Лазурное на оккупированной территории Херсонщины", – добавил журналист.
Отметим, что ситуацию не комментировали ни украинская, ни российская стороны.
"Бавовна" в оккупантов: последние новости
- Во временно оккупированной Кадиевцы этой ночью снова раздались взрывы. И было их много, ведь детонировал боекомплект россиян.
- Во время телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что на оккупированной части области чуть ли не каждый день встречается "хлопок". Ее фиксируют не менее последней недели. Он отметил, что бахкает что-то в казармах врага, то на складах с боекомплектами.
- Также в последнее время в оккупированном Мелитополе стало еще больше "хлопка". Недавно там "устал" один из важных мостов, соединявшего город с селом Константиновка.
- Эта переправа является одним из стратегически важных объектов. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления.
- Повреждение еще одного логистического сообщения в Запорожской области усложнит россиянам поставки оружия и военной техники с восточного направления на юг.