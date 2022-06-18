В жилье херсонцев хотят заселять сотрудников российской ФСБ - Хлань

Российские захватчики продолжают совершать произвол в оккупированном Херсоне. В частности, они ищут заброшенные квартиры, чтобы незаконно заселять туда сотрудников российской ФСБ.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Херсонской ОВА и военнослужащий терробороны Сергей Хлань. Он говорит, что российские ФСБ-шники еще месяц назад завели свои семьи в оккупированный Херсон.

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По его словам, сейчас эти работники ФСБ живут в гостинице "Оптима" на площади Свободы возле госадминистрации.

Там живут элитные россияне, их семьи. Но в гостинице им наверняка надоело жить, поэтому они начинают искать комфортные квартиры, куда бы могли переселиться. Действительно, кафиры начали искать в херсонских ЖК квартиры, проверяют, кто когда уехал,

– рассказал Хлань.

Советник главы Хесронской ОВА подчеркнул, что это не массовое переселение из гостиниц, а лишь единичные случаи.

Кроме того, кафиры запугивают людей, что в Херсон сейчас массово будут заезжать россияне, даже их учителя.

Как к этому относятся сами херсонцы? Хлань говорит, что херсонцы просто ненавидят переселенные семьи россиян, кафиров и коллаборантов. "Ну как можно относиться к людям, которые пришли нас убивать и разрушать нашу страну?", – риторически спросил он.

Сергей Хлань о ситуации в Херсоне и действиях оккупантов:



Ситуация в Херсонской области: последние новости

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил , что сейчас ВСУ находятся в 15 – 18 километрах от Херсона.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко посоветовал местным жителям эвакуироваться, даже из-за оккупированного Крыма. Это ради того, чтобы облегчить ВСУ освобождение земель.

Военный эксперт Олег Жданов считает , что освобождение Херсона очень поможет Украине, в частности позволит отрезать оккупантов от Крыма.

Однако русские кафиры и коллаборанты начали нервничать еще и из-за партизанского движения. Они уже даже бросают новый нарратив, чтобы заручиться поддержкой местных жителей. Подробности – читайте в статье .

Ведь в Херсонской области активно работают партизаны. Там постоянно расклеивают интересные постеры с "приветами" для кафиров и коллаборантов.

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