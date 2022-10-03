В Мариуполе в доме произошел взрыв: оккупанты так долго ехали на вызов, что погиб человек
Источник:Петр Андрющенко
В Мариуполе в доме по улице Солнечной произошел взрыв и вспыхнул пожар. Оккупанты так долго ехали на вызов, что погиб человек.
Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – заявил, что взрыв произошел в 14:01. Известно, что женщина не справилась с газовым баллоном. Тем временем оккупанты прибыли в 15:39.
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А скорая не появилась даже в 16:00. К сожалению, один человек погиб. Кроме того, известно об одном пострадавшем.
Мариуполь. Очередная трагедия с пожаром по улице Солнечная. 1 человек погиб. 1 получила ожоги. Вот оно – настоящее лицо россии в Мариуполе. Ярость. Просто Ярость,
– заявил Андрющенко.
Как оккупанты издеваются над жителями Мариуполя
Российские захватчики продолжают издеваться над жителями временно оккупированного Мариуполя. В частности, оккупанты морят людей голодом. Работы в городе практически нет. Так называемую помощь (две бутылки воды и крупа) выдают только людям из уязвимых категорий населения. Местные жители не могут приобрести самое необходимое.
Кроме того, захватчики постоянно распространяют фейки среди местного населения. В частности, что им вроде бы запретили въезд в ЕС.
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