В Житомире группа неизвестных пыталась попасть в квартиру военного: что им грозит

В Житомире незнакомые мужчины пытались проникнуть в квартиру военнослужащего. В этот момент там находилась хозяйка, но хулиганы не реагировали на ее замечания.

Произошел инцидент в понедельник, 10 июня, после 20:00. В дом мужчины попали беспрепятственно.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленников

Во время мониторинга соцсетей следователи установили, что в квартиру семьи военнослужащего пытались проникнуть трое мужчин.

На запись домовой камеры видеонаблюдения попал момент, как они беспрепятственно набрали код к входной двери подъезда, зашли внутрь и поднялись на этаж, где живет военный.

Злоумышленники не реагировали на замечания хозяйки, пытаясь выбить дверь и ворваться в помещение,

– говорят в пресс-службе Житомирской прокуратуры.

Сейчас следствие устанавливает личности мужчин, которые совершили хулиганские действия в отношении семьи военного.

В Житомире задержали агента российской ФСБ

Служба безопасности Украины в понедельник, 10 июня, задержала 19-летнего агента российской ФСБ, который участвовал в подготовке ракетных ударов по военным объектам в Житомире и Одессе, в частности, по военным учебным заведениям и госпиталях. Сейчас злоумышленник, который готовил диверсии по объектам этих городов, находится под стражей.

Как установило следствие, юноша искал быструю подработку в интернете. Там он и попал в поле зрения российских спецслужб. По указанию россиян он ежедневно обходил несколько локаций в Одессе и делал фотоснимки, а после этого отчитывался своему куратору в Москве. За свою "работу" парень получал деньги на банковскую карточку.

Впоследствии по указанию ФСБ он поехал в Житомирскую область, чтобы продолжить и там выполнять задачи россиян. Как раз во время очередной разведки вблизи одного из объектов в Житомире СБУ и задержала предателя. Ему вручили подозрение по статье о государственной измене, по которой парню грозит пожизненное заключение.

Житомирская окружная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Санкция статьи наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.