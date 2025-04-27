В Житомире после атаки дронами вспыхнули пожары: какие разрушения и есть ли пострадавшие
- В Житомире после ночной атаки БпЛА вспыхнули пожары, повреждена гражданская инфраструктура, в частности складское здание, жилые дома и машины.
- Один человек пострадал от атаки, у него диагностировали острую реакцию на стресс, спасатели ликвидировали возгорание.
Россияне атаковали Житомир дронами-камикадзе типа "Шахед" ночью 27 апреля, в результате чего в городе слышали взрывы. В результате удара вспыхнули пожары, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Там также показали кадры последствий.
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Какие последствия атаки на Житомир
Ночью в результате российских обстрелов в Житомире возникли пожары по разным адресам.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Горели складское здание и сухая трава. Также повреждения получили жилые дома, хозяйственные здания и автомобили,
– говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадал один человек. У нее диагностировали острую реакцию на стресс. Согласно обнародованной информации, спасатели уже ликвидировали возгорания.
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Последствия ночной атаки на Житомир / Фото ГСЧС
Напомним, взрывы в городе прогремели ориентировочно в 00:40. Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили: на Житомир двигаются российские беспилотники. Также о работе сил противовоздушной обороны сообщили и в Киевской области.