В Житомире прогремел взрыв: полиция устанавливает детали инцидента
- Вечером 5 августа на улице Сурина Гора в Житомире произошел взрыв – погиб мужчина, еще один ранен.
- Обстоятельства происшествия устанавливают; на месте работали криминалисты, взрывотехники, медики, спасатели, СБУ и прокуратура и т.д.
Вечером вторника, 5 августа, около 20:00 в Житомире прогремел взрыв. По предварительным данным есть погибший и пострадавший.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и рассматривают вопрос о его правовой квалификации.
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Что известно о взрыве в Житомире 5 августа?
Инцидент произошел на улице Сурина Гора.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУНП в области, Житомирского районного управления полиции №1, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, а также сотрудники СБУ и прокуратуры.
По предварительной информации, в результате взрыва погиб мужчина, еще один – ранен, его госпитализировали.